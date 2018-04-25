Что происходит с погодой на Среднем Урале

В Свердловской области за прошедшие сутки выпала половина месячной нормы осадков. Синоптики и МЧС предупредили водителей о гололедице и налипании мокрого снега. С утра в регионе произошло два ДТП с опрокидыванием транспортных средств, сообщает в среду, 25 апреля, «АиФ-Урал»

На Среднем Урале наблюдается опасная метеорологическая обстановка, в частности касающаяся водителей транспортных средств. Специалисты Уралгидрометцентра выступили с предупреждением быть осторожными за рулем. «Во второй половине дня 24 апреля, ночью и утром 25 апреля в Свердловской области ожидаются сильные гололедные явления (налипание мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица)», — предупредили в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В региональном МЧС ведут мониторинг в режиме «онлайн» дорожной ситуации. «Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях осуществляют мониторинг дорожной обстановки с помощью 26 камер видеонаблюдения. В муниципальных образованиях ситуацию с последствиями непогоды контролируют оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов», — отметили в пресс-службе областного спасательного главка.

По данным управления ГИБДД по Свердловской области, сегодня утром в регионе произошло две аварии с опрокидыванием автобуса и автомобиля. Ранним утром авария произошла на 45 километре дороги «Екатеринбург — Реж — Алапаевск». Водитель рейсового автобуса не учел дорожную обстановку и не справился с управлением. В результате чего произошло опрокидывание техники. «В салоне автобуса находилось 30 человек, пострадали 4 пассажира. Они получили ушибы», — сообщили в дорожном управлении.

В то же время на 219 километре дороги «Екатеринбург — Тюмень» с трассы сошел автомобиль « Тойота ». «В результате ДТП пострадали пассажиры 1971, 1974 года рождения — сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки. Также получил травмы (ссадины лица) ребёнок 2016 года рождения, который сидел в детском кресле. Известно, что на автомобиле установлены летние шины, что стало одной из причин опрокидывания», — добавили в УГИБДД

По данным Уралгидрометцентра, всего за сутки в регионе выпала половина месячной нормы осадков. Согласно прогнозу, завтра метеорологическая ситуация в Свердловской области улучшится. Но 27 апреля еще будет наблюдаться пасмурная погода в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Специалисты МЧС отмечают, что из-за сильных осадков могут возникнуть перебои с электроэнергией, а на юге и востоке Свердловской области возможно увеличение водности рек. Однако угрозы подтопления нет.