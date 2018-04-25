Ещё
Микроавтобус и автобетоносмеситель столкнулись у Силикатного завода
Далее:
Читайте также:
Ещё

Микроавтобус и автобетоносмеситель столкнулись у Силикатного завода 

Карельские вести 54 минуты назад
Фото: Карельские вести
В результате столкновения на прямом участке дороге транспортные средства получили механические повреждения. Авария с участием микроавтобуса «Мерседес» и автобетоносмеcителя в Прионежском районе произошла 24 апреля в 17:45, передает dtpptz.ru.
Транспортные средства столкнулись на 11-м километре дороги «Петрозаводск — Суоярви», между кольцом у Силикатного завода и поворотом к Сулажгорскому кирпичному заводу. Транспортные средства двигались в сторону Петрозаводска. Столкновение произошло на прямом участке дороги с двухполосной проезжей частью. По одной из версий, микроавтобус наехал сзади на остановившийся автобетоносмеситель. Транспортные средства получили механические повреждения. Передняя часть микроавтобуса оказалась довольно серьезно деформирована.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Массовое ДТП с автобусом под Ростовом не обошлось без пострадавших В России объявлен новый отзыв автомобилей Mercedes-Benz ГИББД прокомментировало ДТП с велосипедистом в Петрозаводске
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые популярные в России иномарки
Казахстан закрыл границу с Россией81
Из пикапа Ram сделали лимузин-внедорожник
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
Универсалы Lada Vesta начали продавать за евро
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение