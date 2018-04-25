Микроавтобус и автобетоносмеситель столкнулись у Силикатного завода

В результате столкновения на прямом участке дороге транспортные средства получили механические повреждения. Авария с участием микроавтобуса « Мерседес » и автобетоносмеcителя в Прионежском районе произошла 24 апреля в 17:45, передает dtpptz.ru.

Транспортные средства столкнулись на 11-м километре дороги «Петрозаводск — Суоярви», между кольцом у Силикатного завода и поворотом к Сулажгорскому кирпичному заводу. Транспортные средства двигались в сторону Петрозаводска. Столкновение произошло на прямом участке дороги с двухполосной проезжей частью. По одной из версий, микроавтобус наехал сзади на остановившийся автобетоносмеситель. Транспортные средства получили механические повреждения. Передняя часть микроавтобуса оказалась довольно серьезно деформирована.