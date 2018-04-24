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Посольство: данных о пострадавших в Торонто россиянах нет
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Посольство: данных о пострадавших в Торонто россиянах нет 

Газета.Ru 24 апреля 2018
Фото: Газета.Ru
У посольства России в Канаде нет данных о россиянах, пострадавших при наезде фургона на пешеходов в Торонто. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя российского посольства в Оттаве.
"На данный момент ситуацию отслеживает наше генконсульство в Торонто. Они находятся в постоянном контакте с местными канадскими властями, в том числе с полицией. На момент нашего разговора данных о пострадавших российских гражданах получено не было", — сказал представитель посольства.
Днем 23 апреля водитель фургона наехал на толпу пешеходов в Торонто, после чего продолжил движение. Позднее он был задержан полицией. В результате инцидента погибли 9 человек, еще 16 пострадали.
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