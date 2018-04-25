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В ЯНАО на трассах выставлены дополнительные наряды ДПС
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В ЯНАО на трассах выставлены дополнительные наряды ДПС 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
После резонансного ДТП на трассе Новый Уренгой — Ямбург, в котором пострадали 17 человек, окружная Госавтоинспекция усилила контроль на загородных автодорогах.
На трассах выставлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы. Также в городах и районах округа увеличена расстановка нарядов в аварийно-опасных местах.
— Повышенное внимание при движении за городом крайне важно. Управляя автомобилем, следует выбирать безопасную скорость, а не только руководствоваться установленными ограничениями. Необходимо учитывать дорожные и метеорологические условия, обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства, и главное — воздержатся от рискованных маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения, — комментируют в Управлении ГИБДД.
Напомним, 15 апреля в Пуровском районе на автодороге Новый Уренгой — Ямбург столкнулись вахтовый автобус «НЕФАЗ» и «МАЗ». Семь человек были госпитализированы, включая двух водителей. Причина ДТП — ошибка водителя вахтовки, который выбрал небезопасную скорость и, не справившись с управлением, выехал на встречку.
Всего с начала года на трассах округа зарегистрировано 52 ДТП, в которых 10 человек погибли и более 70 получили травмы.
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