Следователи выяснят, почему на Урале опрокинулся автобус с пассажирами

Сегодня под Березовским опрокинулся рейсовый автобус. Инцидентом заинтересовались в региональном следственном комитете , об этом сообщает в среду, 25 апреля, «АиФ-Урал»

Доследственная проверка начата на предмет признаков преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». По ее итогам следователи выяснят все обстоятельства произошедшего и дадут ситуации соответствующую правовую оценку.

Напомним, инцидент произошел сегодня утром, на 45 км Режевского тракта, под Березовским. Автобус, ехавший по маршруту Реж — Екатеринбург, съехал в кювет и опрокинулся. «Предварительно установлено, что во время данного инцидента в автобусе находились порядка 30 человек. По имеющейся информации, в связи с тяжёлыми дорожными условиями, обусловленными большим количеством осадков в виде снега, водитель рейсового автобуса не справился с управлением транспорта и допустил съезд с автодороги, в результате чего автобус опрокинулся. Пострадавшие пассажиры получили ушибы», — сообщили в пресс-службе регионального СК. По предварительным данным, в числе пострадавших — четыре пассажира.

Для ликвидации последствий ДТП выезжали сотрудники МЧС . На место приехали две спецмашины и 6 спасателей. С их помощью пассажирам удалось выбраться из опрокинувшегося автобуса. Чтобы не допустить возгорания, спасатели отсоединили клеммы в аккумуляторе транспортного средства.