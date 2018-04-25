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Следователи выяснят, почему на Урале опрокинулся автобус с пассажирами
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Следователи выяснят, почему на Урале опрокинулся автобус с пассажирами 

АиФ Урал 44 минуты назад
Фото: АиФ Урал
Сегодня под Березовским опрокинулся рейсовый автобус. Инцидентом заинтересовались в региональном следственном комитете, об этом сообщает в среду, 25 апреля, «АиФ-Урал».
Доследственная проверка начата на предмет признаков преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». По ее итогам следователи выяснят все обстоятельства произошедшего и дадут ситуации соответствующую правовую оценку.
Напомним, инцидент произошел сегодня утром, на 45 км Режевского тракта, под Березовским. Автобус, ехавший по маршруту Реж — Екатеринбург, съехал в кювет и опрокинулся. «Предварительно установлено, что во время данного инцидента в автобусе находились порядка 30 человек. По имеющейся информации, в связи с тяжёлыми дорожными условиями, обусловленными большим количеством осадков в виде снега, водитель рейсового автобуса не справился с управлением транспорта и допустил съезд с автодороги, в результате чего автобус опрокинулся. Пострадавшие пассажиры получили ушибы», — сообщили в пресс-службе регионального СК. По предварительным данным, в числе пострадавших — четыре пассажира.
Для ликвидации последствий ДТП выезжали сотрудники МЧС. На место приехали две спецмашины и 6 спасателей. С их помощью пассажирам удалось выбраться из опрокинувшегося автобуса. Чтобы не допустить возгорания, спасатели отсоединили клеммы в аккумуляторе транспортного средства.
Напомним, накануне в ГИБДД обеспокоились ухудшением погоды в связи с выпавшим снегом, а также увеличившимся количеством ДТП. Дорожное ведомство предупредило автовокзалы о том, что может быть принято решение об ограничении движения междугородних автобусов с целью избежать возможного увеличения количества аварий.
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