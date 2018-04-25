В ДТП с автобусом под Березовским пострадали 4 человека

Ранним утром 25 апреля в Березовском на 45-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск перевернулся рейсовый автобус. Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД , водитель не учел метеорологические условия. В момент ДТП в салоне автобуса находились 30 человек. Пострадали 4 пассажира — они получили ушибы. Обстоятельства аварии выясняются. Следует отметить, что 24 и 25 апреля в Свердловской области выпал снег. Из-за непогоды увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. Только за половину вторника в Екатеринбурге произошло 50 автоаварий.