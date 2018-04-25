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На перекрёстке в Саратове сбили 7-летнего ребёнка
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На перекрёстке в Саратове сбили 7-летнего ребёнка 

АиФ 58 минут назад
Фото: АиФ
В Саратове на перекрёстке Вольской и Челюскинцев произошло ДТП, 32-летний водитель Daewoo Nexia нарушил правило дорожного движение и допустил наезд на семилетнего ребёнка, сообщает пресс-служба ведомства.
Трагедия произошла вечером 24 апреля.
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