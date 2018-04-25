На Среднем Урале сотни машин убирают последствия снегопада

На свердловские дороги выехало 268 дорожных машин, которые начали убирают выпавший снег, сообщили в департаменте информполитики региона. Всего за минувший вторник выпало от 10 до 15 сантиметров снега. Вчера со стихией боролись 174 комбинированных дорожных машины, 41 автомобиль с отвалом, 36 автогрейдеров и 14 тракторов.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков приказал дорожникам обеспечить бесперебойное движение по трассам. В министерстверстве непрерывно следят за состоянием дорог, чтобы минимизировать риски для водителей. Сотрудники Управления автомобильных дорог проверяют качество уборки.

Также в регионе действует горячая линия (343) 262-50-65, по которой можно позвонить и пожаловаться на плохо убранную дорогу. Также действует диспетчерская служба.

«С целью своевременного определения метеорологических условий и оперативного устранения их последствий, дополнительно к информации, получаемой от Гидрометеоцентра, на региональных автомобильных дорогах Свердловской области ГКУ СО «Управление автодорог» установлено 48 комплексных поста дорожного контроля», — рассказали в ведомстве.