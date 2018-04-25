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На Среднем Урале сотни машин убирают последствия снегопада
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На Среднем Урале сотни машин убирают последствия снегопада 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На свердловские дороги выехало 268 дорожных машин, которые начали убирают выпавший снег, сообщили в департаменте информполитики региона. Всего за минувший вторник выпало от 10 до 15 сантиметров снега. Вчера со стихией боролись 174 комбинированных дорожных машины, 41 автомобиль с отвалом, 36 автогрейдеров и 14 тракторов.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков приказал дорожникам обеспечить бесперебойное движение по трассам. В министерстверстве непрерывно следят за состоянием дорог, чтобы минимизировать риски для водителей. Сотрудники Управления автомобильных дорог проверяют качество уборки.
Также в регионе действует горячая линия (343) 262-50-65, по которой можно позвонить и пожаловаться на плохо убранную дорогу. Также действует диспетчерская служба.
«С целью своевременного определения метеорологических условий и оперативного устранения их последствий, дополнительно к информации, получаемой от Гидрометеоцентра, на региональных автомобильных дорогах Свердловской области ГКУ СО «Управление автодорог» установлено 48 комплексных поста дорожного контроля», — рассказали в ведомстве.
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