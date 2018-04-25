Жительница Мурома получила два года и два месяца за сбитую насмерть школьницу

Фото с ресурса tengrinews.kz Трагедия случилась в сентябре прошлого года. Муромлянка на автомобиле " Тойота " на пешеходном переходе сбила 16-летнюю школьницу. Девочка от полученных травм скончалась. На суде женщина свою вину признала, но отрицала, что все произошло на пешеходном переходе. Обвинение просило лишить обвиняемую свободы сроком на 3 года, муромский суд приговорил ее к 2 годам и 8 месяцам.

Женщина подала апелляцию в областной суд, который учел смягчающие обстоятельства — пенсионный возраст, отсутствие судимости и административных правонарушений, признание вины, выплату семье погибшей 100 тысяч рублей на судебной стадии. Судья вынес новый приговор — 2 года и 2 месяца в колонии-поселении, а также выплатить семье школьницы 2 миллиона рублей. Обвинение с таким решением не согласно и собирается его обжаловать.