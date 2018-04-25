Виновник смертельной аварии на Мызинском мосту был в наркотическом опьянении

Дело возбуждено по ч. 6 ст. 264УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящемся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), сообщает прокуратура Нижегородской области.

По версии следствия, вечером 1 апреля автомобиль BMW 745i, двигавшийся со стороны Ленинского района, выехал на встречную полосу проезжей части Мызинского моста и столкнулся с Volvo ХС60. За рулем сидел 27-летний гражданин Республики Азербайджан. Мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

Предполагаемый виновник аварии получил травмы различной степени тяжести и сейчас находится в больнице. Его пассажир и водитель Volvo скончались.

Виновнику ДТП грозит лишение свободы от 4 до 9 лет с поражением в правах на срок до 3 лет.