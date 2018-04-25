Японская иномарка вылетела в кювет на трассе в Башкирии

Вечером 24 апреля в Иглинском районе Башкирии произошла страшная авария — водитель японской иномарки вылетел на машине в кювет. От иномарки остался один лишь хлам. Как сообщили очевидцы, 25-летний мужчина на Datsun On-Do ехал из Иглино в сторону села Красный Восход. Мужчина вырулил на встречку, наехал на левое барьерное ограждение, влетел в электроопору и съехал в кювет, опрокинув машину. — Водитель получил телесные повреждения, — сообщили сотрудники ГИБДД На место прибыли патрульные службы для выяснения обстоятельств происшествия. Ufa1 устанавливает подробности аварии.