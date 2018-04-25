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Японская иномарка вылетела в кювет на трассе в Башкирии
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Японская иномарка вылетела в кювет на трассе в Башкирии 

ufa1.ru 35 минут назад
Фото: ufa1.ru
Вечером 24 апреля в Иглинском районе Башкирии произошла страшная авария — водитель японской иномарки вылетел на машине в кювет. От иномарки остался один лишь хлам.
Как сообщили очевидцы, 25-летний мужчина на Datsun On-Do ехал из Иглино в сторону села Красный Восход. Мужчина вырулил на встречку, наехал на левое барьерное ограждение, влетел в электроопору и съехал в кювет, опрокинув машину.
— Водитель получил телесные повреждения, — сообщили сотрудники ГИБДД.
На место прибыли патрульные службы для выяснения обстоятельств происшествия. Ufa1 устанавливает подробности аварии.
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