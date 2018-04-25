Утром пензенские автомобилисты стоят в пробках в центре города

По данным сервиса Яндекс. Карты, утром на дорогам Пензы образовались пробки.

На въезде в город движение затруднено на Транспортной улице при выезде на Бакунинский мост. Стоят в пробке автомобилисты на улице Измайлова в районе пересечения с улицей Антонова — средняя скорость движения автотранспорта составляет 7 км/ч.

В центре города затор образовался на улице Пушкина при движении в направлении центра — пробка начинается от перекрестка с улицей Кулакова. Не удастся быстро проехать на пересечении улицы Суворова и Толстовского путепровода.

Затруднено движение в районе Центрального рынка — средняя скорость движения транспортного потока на пересечении улицы Суворова и улицы Урицкого не превышает 10 км/ч.

Практически парализовано движение на улице Терновского в направлении центра. Затор начинается от пересечения с Ростовской улицей. Практически стоят автомобилисты на прилегающих улицах — Петровской, Сухумской и Мясницкой. Средняя скорость движения на этих участках составляет 3-5 км/ч.

Небольшая пробка скопилась на Ново-Терновской улице. По возможности ищите пути объезда.