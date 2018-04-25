В Тюменской области ГИБДД проводит проверки междугородних автобусов

Дополнительные проверки автобусов, задействованных в международных, междугородних и пригородных перевозках проводит ГИБДД в Тюменской области. Главная цель мероприятий — выявление незаконных перевозок, автобусов с неработающими тахографами, нарушений режима труда и отдыха водителей, а также технически неисправных автобусов.

«Контрольные проверки проходят на тюменском автовокзале, стационарных постах ДПС и на автостанциях в тюменских муниципалитетах с целью предупреждения совершения ДТП с участием пассажирского транспорта из-за нарушений», — сообщили в областной Госавтоинспекции.

Автоинспекторы контролируют наличие пройденного ТО автобусов, если имеются технические неисправности, то они делают фото и информируют о выявленных нарушениях подразделения ГИБДД по месту регистрации перевозчика.