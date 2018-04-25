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Водитель «буханки» пострадал в Башкирии в ДТП с фургоном
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Водитель «буханки» пострадал в Башкирии в ДТП с фургоном 

АиФ-Уфа 15 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
ДТП между фургоном ГАЗ и автомобилем УАЗ-3909произошло 24 марта днем в Шаранском районе Башкирии, сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии.
Происшествие случилось на 17 км автодороги Шаран-Новобалтачево-Андреевка. 39-летний уфимский водитель цельнометаллического фургона ГАЗ задним ходом выезжал со второстепенной дороги на главную. И протаранил УАЗ-3909. 57-летний водитель УАЗа из Дюртюлинского района госпитализировали с травмами.
Всего за 24 апреля в Башкирии произошло семь ДТП, в которых семь человек получили травмы. Задержаны 32 нетрезвых водителя.
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