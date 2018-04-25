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«Тойота» впечатала полицейского в бетонный столб на Дуси Ковальчук
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«Тойота» впечатала полицейского в бетонный столб на Дуси Ковальчук 

ngs.ru 8 минут назад
Фото: ngs.ru
Днём 24 апреля в Новосибирске полицейский пострадал, когда пытался остановить автомобиль «Тойота Спринтер» с тремя мужчинами — машина придавила его к столбу.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
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