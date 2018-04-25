«Тойота» впечатала полицейского в бетонный столб на Дуси Ковальчук

Днём 24 апреля в Новосибирске полицейский пострадал, когда пытался остановить автомобиль « Тойота Спринтер» с тремя мужчинами — машина придавила его к столбу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.