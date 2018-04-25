Неизвестные в Марьино во время ссоры сломали школьнице позвоночник

Днем 24 апреля в службу «02» поступила информация о том, что в больницу самостоятельно обратилась девочка 2003 г. рождения. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и компрессионный перелом третьего грудного позвонка. Пострадавшую госпитализировали.

«Установлено, что данные травмы девочка получила на Новочеркасском бульваре в ходе ссоры в неизвестными», — сказали в пресс-службе.

По факту случившегося в МВД проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.