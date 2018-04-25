Ещё
Неизвестные в Марьино во время ссоры сломали школьнице позвоночник
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неизвестные в Марьино во время ссоры сломали школьнице позвоночник 

Агентство «Москва» 1 час назад
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства травмирования девочки в столичном районе Марьино, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Днем 24 апреля в службу «02» поступила информация о том, что в больницу самостоятельно обратилась девочка 2003 г. рождения. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и компрессионный перелом третьего грудного позвонка. Пострадавшую госпитализировали.
«Установлено, что данные травмы девочка получила на Новочеркасском бульваре в ходе ссоры в неизвестными», — сказали в пресс-службе.
По факту случившегося в МВД проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Агентство «Москва»: последние новости
Пробки в Москве оцениваются в пять баллов Перевозки личного транспорта в вагонах-автомобилевозах в РФ выросли в январе-марте на 10% - до 1,5 тыс. Рабочий в ТиНАО погиб под колесами катка
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые популярные в России иномарки
Казахстан закрыл границу с Россией81
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
Из пикапа Ram сделали лимузин-внедорожник
МВД объяснило штрафы за езду по «выделенке» в выходные
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение