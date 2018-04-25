Девушка за рулём внедорожника вылетела в кювет на трассе под Новосибирском

Утром 25 апреля на трассе Р-256 столкнулись автомобили « Хонда » и « Тойота » — после ДТП «Хонда» улетела в кювет. Авария случилась около 7:30 недалеко от поворота на станцию Сельская. «Внедорожник Honda CR-V , которым управляла жительница Бердска, двигался в сторону Искитима и столкнулся со встречной «Тойотой Карина». Водителя «Тойоты» подрезал попутный автомобиль, из-за чего он вылетел на встречку, где столкнулся с «Хондой»», — сообщил Сергей Болдырев , координатор группы «АвтоБердск». По информации Болдырева, в столкновении никто не пострадал. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД На днях на автодороге Р-256 под Новосибирском столкнулись рейсовый автобус и грузовой Nissan — после столкновения грузовик перевернулся.