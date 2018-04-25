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Пожилая пара погибла в столкновении легковушек под Саратовом
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Пожилая пара погибла в столкновении легковушек под Саратовом 

Газета.Ru 1 час назад
Сегодня, 24 апреля, стало известно, что пожилая супружеская пара трагически погибла в результате столкновения двух легковых автомобилей на дороге в Воскресенском районе Саратовской области, передает «НьюИнформ».
Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на УГИБДД по региону. Сообщается, что ДТП произошло на 254-м километре автотрассы «Саратов— Сызрань— Волгоград». На дороге столкнулись «Ока» и Hyundai Tucson.
В результате мощного удара погибли водитель и женщина-пассажир «Оки», им обоим было примерно по 80 лет. Кроме того, травмы получила пассажирка иномарки, которой понадобилась медицинская помощь.
Сотрудники правоохранительных органов уже выясняются все обстоятельства случившегося.
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