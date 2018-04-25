Пожилая пара погибла в столкновении легковушек под Саратовом

Сегодня, 24 апреля, стало известно, что пожилая супружеская пара трагически погибла в результате столкновения двух легковых автомобилей на дороге в Воскресенском районе Саратовской области, передает «НьюИнформ».

Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на УГИБДД по региону. Сообщается, что ДТП произошло на 254-м километре автотрассы «Саратов— Сызрань— Волгоград». На дороге столкнулись «Ока» и Hyundai Tucson.

В результате мощного удара погибли водитель и женщина-пассажир «Оки», им обоим было примерно по 80 лет. Кроме того, травмы получила пассажирка иномарки, которой понадобилась медицинская помощь.