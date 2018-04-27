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В новосибирской больнице раскрыта кража
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В новосибирской больнице раскрыта кража 

АиФ-Новосибирск 40 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирские полицейские раскрыли кражу, совершенную в медицинском учреждении. 19 апреля в одной из больниц неизвестный украл дорогой сотовый телефон (стоимостью в 17 тысяч рублей) одной из пациенток. Она оставила его в одном из помещений. Когда женщина обнаружила пропажу и вернулась, телефона уже не было, в связи с чем она обратилась в полицию.
По камерам видеонаблюдения удалось найти вора: им оказался ранее не судимый 30-летний житель Центрального района Новосибирска, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Похищенный телефон изъят. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.
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