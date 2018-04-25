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Водители маршруток в Ростове зассали всю конечную
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Водители маршруток в Ростове зассали всю конечную 

Деловое сообщество 1 час назад
В Ростове-на-Дону водители маршрутных такси зассали всю конечную общественного транспорта у СНТ «Изумруд». Сообщения об этом появились на портале администрации «Благоустройство города». При этом очевидцы говорят, что шоферы совершенно не стесняются ни прохожих, ни стоящих на остановке пассажиров и даже детей.
Также активный ростовчанин пишет, что на остановке уже невозможно находиться из-за резкого запаха. «Конечная маршрутного транспорта. Каждый из них считает возможным справлять нужду прямо на улице, не стесняясь проходящих/стоящих взрослых и детей. После моего обращения стало только хуже! Зловоние стоит невероятное, на остановке находиться невозможно», — пишет автор обращения.
Отметим, что в СНТ «Изумруд» ездят маршруты №16-МТ, 40-МТ и 48-МТ, а также пригородный автобус №85А, который следует в СТЦ «Мега».
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