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Свердловские дорожники выгнали на трассы всю технику
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Свердловские дорожники выгнали на трассы всю технику 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
За минувшие сутки в Свердловской области выпало 10-15 сантиметров осадков. Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики региона, расчищать дороги от снега вышли 268 единиц спецтехники, в том числе 174 комбинированных дорожных машины, 41 автомобиль с отвалом, 36 автогрейдеров и 14 тракторов.
Больше всего техники было брошено на очистку дорог центральной и южной частей Среднего Урала (113 единиц). На северном и восточном направлении работало 64 и 56 машин соответственно, на западном — 35.
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Министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков призвал дорожные службы региона принять исчерпывающие меры по своевременной расчистке трасс для безаварийного и бесперебойного движения. «Сотрудники Управления автомобильных дорог выехали на трассы, чтобы на местах проконтролировать качество расчистки», — добавили в ведомстве.
Стоит отметить, что о плохой уборке водители могут сообщать на «горячую линию» областного управления автодорог: (343) 262-50-65.
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