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В Омске на улице Демьяна Бедного ограничили скорость движения
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В Омске на улице Демьяна Бедного ограничили скорость движения 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
На спуске с путепровода по улице Демьяна Бедного в районе пересечения с улицей 1-й Чередовой часто происходят ДТП. Поэтому в мэрии Омска решили ввести ограничения максимальной скорости на этом участке.
«На спуске с путепровода по улице Демьяна Бедного в районе пересечения с улицей 1-й Чередовой, в целях повышения безопасности дорожного движения организованы работы по установке дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч и 20 км/ч)», — уточнили в пресс-службе городской администрации.
Отметим, что водителей просят соблюдать скоростной режим, чтобы исключить вероятность ДТП.
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