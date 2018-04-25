В Омске на улице Демьяна Бедного ограничили скорость движения

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На спуске с путепровода по улице Демьяна Бедного в районе пересечения с улицей 1-й Чередовой часто происходят ДТП. Поэтому в мэрии Омска решили ввести ограничения максимальной скорости на этом участке.

«На спуске с путепровода по улице Демьяна Бедного в районе пересечения с улицей 1-й Чередовой, в целях повышения безопасности дорожного движения организованы работы по установке дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч и 20 км/ч)», — уточнили в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что водителей просят соблюдать скоростной режим, чтобы исключить вероятность ДТП.