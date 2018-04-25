Ещё
В краснотурьинской больнице скончалась пациентка
Далее:
Читайте также:
Ещё

В краснотурьинской больнице скончалась пациентка 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Следователи начали проверку по факту гибели 48-летней пациентки в больнице Краснотурьинска.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, женщину госпитализировали в начале февраля 2018 года — у нее обострилось имевшееся заболевание. Несмотря на лечение, 11 апреля пациентка скончалась.
Точную причину смерти свердловчанки установит судмедэкспертиза. В рамках проверки следователи изучат медицинскую документацию. Кроме того, им предстоит выяснить, насколько полно, качественно и своевременно женщине была оказана помощь.
Уралинформбюро: последние новости
В Торонто микроавтобус задавил 10 человек на тротуаре Mercedes сбил насмерть пешехода в Екатеринбурге В ДТП с автобусом под Березовским пострадали 4 человека
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавших с места ДТП водителей признают пьяными6
Logan и Sandero ждет очередное обновление
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Названы самые популярные в России иномарки
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение