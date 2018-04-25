В краснотурьинской больнице скончалась пациентка

Следователи начали проверку по факту гибели 48-летней пациентки в больнице Краснотурьинска.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, женщину госпитализировали в начале февраля 2018 года — у нее обострилось имевшееся заболевание. Несмотря на лечение, 11 апреля пациентка скончалась.

Точную причину смерти свердловчанки установит судмедэкспертиза. В рамках проверки следователи изучат медицинскую документацию. Кроме того, им предстоит выяснить, насколько полно, качественно и своевременно женщине была оказана помощь.