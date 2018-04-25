На трассе в Башкирии лоб в лоб столкнулись две легковушки

Ранним утром в Баймакском районе Башкирии произошло серьезное ДТП с участием двух вазовских легковушек — автомобили не поделили полосу для движения и врезались друг в друга.

Фотографии с места происшествия появились в группе «БашДТП», как сообщили водители, авария произошла под Баймаком, на дороге к Сибаю. «Четырнадцатая» влетела в «десятку». От удара первая машина с искореженным передом перекрыла обе полосы для движения, а вторая отлетела в кювет.

— Водитель «десятки» не пострадал, стоял рядом с машиной, курил. Что с водителем «четырнадцатой» — не знаю, — рассказал Ufa1 очевидец столкновения.