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На трассе в Башкирии лоб в лоб столкнулись две легковушки
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На трассе в Башкирии лоб в лоб столкнулись две легковушки 

ufa1.ru 27 минут назад
Фото: ufa1.ru
Ранним утром в Баймакском районе Башкирии произошло серьезное ДТП с участием двух вазовских легковушек — автомобили не поделили полосу для движения и врезались друг в друга.
Фотографии с места происшествия появились в группе «БашДТП», как сообщили водители, авария произошла под Баймаком, на дороге к Сибаю. «Четырнадцатая» влетела в «десятку». От удара первая машина с искореженным передом перекрыла обе полосы для движения, а вторая отлетела в кювет.
— Водитель «десятки» не пострадал, стоял рядом с машиной, курил. Что с водителем «четырнадцатой» — не знаю, — рассказал Ufa1 очевидец столкновения.
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