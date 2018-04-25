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В Слободском пьяный водитель «Лады» сбил 33-летнюю женщину
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В Слободском пьяный водитель «Лады» сбил 33-летнюю женщину 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Слободском женщина попала под колёса пьяного водителя «Гранты». Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Кировской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 22 часов на улице Октябрьской. По предварительным данным автоинспекции, 41-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на 33-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги. Пострадавшая от госпитализации отказалась.
Как выяснилось, водитель «Гранты» находился в состоянии алкогольного опьянения.
Фото — kubannews.ru
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