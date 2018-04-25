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В Москве на оживленной трассе перевернулся грузовик с щебнем
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В Москве на оживленной трассе перевернулся грузовик с щебнем 

Газета.Ru 59 минут назад
Самосвал «КамАЗ» перевернулся и засыпал щебнем легковушку на пересечении Рязанского проспекта и улицы Паперника столицы, сообщает НСН.
По предварительным данным, в результате произошедшего один человек погиб. Еще трое пострадали.
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