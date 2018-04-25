В Москве на оживленной трассе перевернулся грузовик с щебнем

Самосвал «КамАЗ» перевернулся и засыпал щебнем легковушку на пересечении Рязанского проспекта и улицы Паперника столицы, сообщает НСН.

По предварительным данным, в результате произошедшего один человек погиб. Еще трое пострадали.