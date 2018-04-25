Момент ДТП с участием «скорой» на севере Москвы сняли на видео

Водитель протаранил карету скорой помощи с включенными проблесковыми маячками на севере Москвы. Видео с места происшествия опубликовал «360».

Инцидент произошел накануне вечером на перекрестке с Клязьминской улицей, дом 17.

На кадрах видно, что служебный транспорт двигался на небольшой скорости по проезжей части. У спецтранспорта были включены спецсигналы. В тот момент, когда машина выехала на открытый перекресток, в нее врезался водитель кроссовера.

Сильный удар пришелся в левый бок «скорой». В результате обе машины развернулись. О пострадавших не сообщается. Устанавливаются все причины и обстоятельства аварии.

Ранее «скорая» столкнулась с легковушкой на востоке Москвы. ДТП зафиксировали на пересечении улиц Плеханова и Перовской. Служебный транспорт перевернулся.