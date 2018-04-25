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В Сочи сбивший 7-летнего мальчика водитель был лишен водительских прав
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В Сочи сбивший 7-летнего мальчика водитель был лишен водительских прав 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 25 апр. — Новая Кубань. Ребенок переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, в этот момент на юного пешехода наехал автомобиль. Водитель машины с крылся с места происшествия.
Несовершеннолетнего госпитализировали в детскую городскую больницу Сочи, в медучреждении мальчику поставили диагноз сотрясение головного мозга.
Прибывшие на место ДТП полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в этом районе, и установили регистрационный номер автомобиля. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 43-летнего владельца машины по месту его проживания.
В полиции мужчина признался, что пытался избежать ответственности за ДТП, поэтому и скрылся с места аварии.
В отношении него было возбуждено административное дело по статье КоАП «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся». По решению суда мужчина был лишен права управления транспортным средством сроком на один год, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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