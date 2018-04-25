В Сочи сбивший 7-летнего мальчика водитель был лишен водительских прав

Краснодар. 25 апр. — Новая Кубань. Ребенок переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, в этот момент на юного пешехода наехал автомобиль. Водитель машины с крылся с места происшествия.

Несовершеннолетнего госпитализировали в детскую городскую больницу Сочи, в медучреждении мальчику поставили диагноз сотрясение головного мозга.

Прибывшие на место ДТП полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в этом районе, и установили регистрационный номер автомобиля. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 43-летнего владельца машины по месту его проживания.

В полиции мужчина признался, что пытался избежать ответственности за ДТП, поэтому и скрылся с места аварии.

В отношении него было возбуждено административное дело по статье КоАП «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся». По решению суда мужчина был лишен права управления транспортным средством сроком на один год, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.