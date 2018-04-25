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Полиция в ЮВАО ищет сломавших школьнице позвоночник во время ссоры
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Полиция в ЮВАО ищет сломавших школьнице позвоночник во время ссоры 

ИД «Собеседник» 49 минут назад
Школьница получила травмы во время ссоры с неизвестными на Новочеркасском бульваре в районе Марьино в ЮВАО столицы.
Как передает агентство городских новостей «Москва», днем 24 апреля за помощью в столичную больницу самостоятельно обратилась школьница 2003 года рождения. Уточняется, что после обследования медики диагностировали у несовершеннолетней закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и компрессионный перелом третьего грудного позвонка, после чего приняли решение обратиться в полицию.
По предварительным данным, перечисленные травмы школьница получила в ходе ссоры с неизвестными лицами на Новочеркасском бульваре в столичном районе Марьино.
В настоящее время правоохранительные органы занимаются розыском предполагаемых виновников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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