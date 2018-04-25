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В Сосновском районе ночью иномарка насмерть сбила пешехода
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В Сосновском районе ночью иномарка насмерть сбила пешехода 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 25 апреля, в 00.45 часов на 17 км автодороги подъезд к Екатеринбургу на территории Сосновского района мужчина, 1973 года рождения, управляя автомобилем «Hyundai Elantra», совершил наезд на мужчину, 25-30 лет на вид, по предварительным данным переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте.
«От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм пешеход скончался на месте. По предварительным данным мужчина был в темной одежде без светоотражающих элементов», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность погибшего, а также все детали и обстоятельства произошедшего.
По данным ГИБДД на территории Челябинской области произошло 93 дорожно-транспортных происшествия из-за наезда на пешехода, в которых 6 человек погибли, 89 получили ранения.
Фото Управления ГИБДД по Челябинской области.
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