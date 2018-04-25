В Сосновском районе ночью иномарка насмерть сбила пешехода

Сегодня, 25 апреля, в 00.45 часов на 17 км автодороги подъезд к Екатеринбургу на территории Сосновского района мужчина, 1973 года рождения, управляя автомобилем « Hyundai Elantra», совершил наезд на мужчину, 25-30 лет на вид, по предварительным данным переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

«От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм пешеход скончался на месте. По предварительным данным мужчина был в темной одежде без светоотражающих элементов», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность погибшего, а также все детали и обстоятельства произошедшего.

По данным ГИБДД на территории Челябинской области произошло 93 дорожно-транспортных происшествия из-за наезда на пешехода, в которых 6 человек погибли, 89 получили ранения.