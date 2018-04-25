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Курянка не пропустила пожарную машину, спешившую на вызов
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Курянка не пропустила пожарную машину, спешившую на вызов 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Авария произошла накануне на перекрёстке проспекта Дружбы и улицы 50 лет Октября
Сообщение о ЧП поступило в Службу спасения в 10:37. По словам очевидцев, столкнулись «четырнадцатая» и автоматический коленчатый подъёмник на базе "КамАЗ". Автомобиль службы МЧС направлялся на пожар на улицу Косухина и двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. За рулём ВАЗа находилась девушка, которая, по всей видимости, не заметила спецтехнику и не пропустила её. В результате ДТП пострадала пассажирка легковушки — женщина 1974 года рождения.
Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД. Спасатели просят соблюдать правила дорожного движения и пропускать спецтехнику.
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