Курянка не пропустила пожарную машину, спешившую на вызов

Авария произошла накануне на перекрёстке проспекта Дружбы и улицы 50 лет Октября

Сообщение о ЧП поступило в Службу спасения в 10:37. По словам очевидцев, столкнулись «четырнадцатая» и автоматический коленчатый подъёмник на базе "КамАЗ" . Автомобиль службы МЧС направлялся на пожар на улицу Косухина и двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. За рулём ВАЗа находилась девушка, которая, по всей видимости, не заметила спецтехнику и не пропустила её. В результате ДТП пострадала пассажирка легковушки — женщина 1974 года рождения.