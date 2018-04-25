Трое взрослых и ребенок пострадали в дорожной аварии в Марфине

Авария произошла улице Гостиничная на северо-востоке города. Там столкнулись два автомобиля. В результате травмы получили четыре человека: трое взрослых и ребенок.

Сейчас на месте ЧП работает полиция и скорая помощь.