В Ярославле мотоциклист врезался в дерево: мужчина скончался на месте ДТП

В Ярославле мотоциклист потерял управление и врезался в дерево на большой скорости. В результате мужчина скончался.

Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, авария произошла вечером во вторник, 24 апреля, около 20.15. Возле дома №20 на улице Клубной мужчина, управляя мотоциклом марки WELS, не рассчитал скорость движения. На место происшествия выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и врачи.

Мотоциклист скончался на месте происшествия. Врачи не успели ничего сделать и лишь зарегистрировали его смерть.