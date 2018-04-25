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В Ярославле мотоциклист врезался в дерево: мужчина скончался на месте ДТП
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В Ярославле мотоциклист врезался в дерево: мужчина скончался на месте ДТП 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Ярославле мотоциклист потерял управление и врезался в дерево на большой скорости. В результате мужчина скончался.
Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, авария произошла вечером во вторник, 24 апреля, около 20.15. Возле дома №20 на улице Клубной мужчина, управляя мотоциклом марки WELS, не рассчитал скорость движения. На место происшествия выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и врачи.
Мотоциклист скончался на месте происшествия. Врачи не успели ничего сделать и лишь зарегистрировали его смерть.
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