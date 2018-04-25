Названы регионы с крупнейшими рынками автомобилей с пробегом 

Московская область стала лидером по продажам автомобилей с пробегом. Это выяснили специалисты аналитического агентства «Автостат», проведя анализ вторичного авторынка.
За первый квартал 2018 года рынок автомобилей с пробегом достиг уровня 25,2 тыс. автомобилей. На втором месте по-прежнему Москва с показателем 24 тыс. автомобилей. В тройке лидеров оказался и Краснодарский край с результатом 21,7 тыс. реализованных машин с пробегом.
Далее следуют Санкт-Петербург и Свердловская область: 15,4 и 13,7 тыс. шт. соответственно.
В десятке крупнейших рынков автомобилей с пробегом оказались также: Ростовская область (12,6 тыс. шт.), Башкортостан (11,8 тыс. шт.), Челябинская область (11,5 тыс. шт.), Новосибирская область (11,5 тыс. шт.) и Татарстан (10,2 тыс. шт.). Читайте статью на QutoЧитайте также:Все автомобили Lada подорожают с 1 маяНазваны самые импортируемые на рынок России модели автомобилейРоскомнадзор заблокировал продажи электронного ОСАГО