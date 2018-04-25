Водитель легковушки сбил 7-летнюю девочку в Липецке

За минувший день, 23 апреля, в Липецкой области произошло три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, передает «НьюИнформ».

Первое произошло на улице Юношеской примерно в семя часов утра. Там автоледи на Opel допустила столкновение с Daewoo Nexia , за рулем которого находился 30-летний мужчина. Как оказалось, в результате аварии ему потребовалась помощь врачей.

Второе ДТП было зарегистрировано в Усманском районе, где также автоледи на Lada Kalina сбила 17-летнего мопедиста. В результате столкновения его также госпитализировали в медицинское учреждение.

А на улице Жуковского 39-летний водитель отечественного «ВАЗ-2111» сбил семилетнюю девочку, которая получила травму, однако после помощи врачей была отпущена домой.