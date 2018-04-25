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Подросток получил открытый перелом ноги в ночном ДТП под Челябинском
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Подросток получил открытый перелом ноги в ночном ДТП под Челябинском 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Подростка госпитализировали с открытым переломом голени после ночного ДТП на Западном обходе Челябинска, сообщают в УГИБДД по Челябинской области.
Авария произошла в районе поворота на посёлок Трубный. По данным сотрудников Госавтоинспекции, около полуночи 24 апреля 16-летний юноша сел за руль ВАЗ-21061, не имея водительских прав. На трассе он не справился с управлением, и машина оказалась в кювете.
Напомним, ранее в Челябинской области три человека пострадали в столкновении фуры с микроавтобусом, который на трассе выехал на встречную полосу.
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