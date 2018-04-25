Подросток получил открытый перелом ноги в ночном ДТП под Челябинском

Подростка госпитализировали с открытым переломом голени после ночного ДТП на Западном обходе Челябинска, сообщают в УГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла в районе поворота на посёлок Трубный. По данным сотрудников Госавтоинспекции, около полуночи 24 апреля 16-летний юноша сел за руль ВАЗ-21061, не имея водительских прав. На трассе он не справился с управлением, и машина оказалась в кювете.

Напомним, ранее в Челябинской области три человека пострадали в столкновении фуры с микроавтобусом, который на трассе выехал на встречную полосу.