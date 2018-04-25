Молодая волгоградка оказалась в больнице после поездки в маршрутке № 260

22-летняя пассажирка маршрутки № 260 вчера, 24 апреля, оказалась в больнице. По сведениям полицейских, на проспекте Университетском водитель микроавтобуса резко затормозил, в результате чего девушка не смогла удержаться на месте.

— В 19:10 39-летний водитель микроавтобуса Ford, осуществляя пассажирскую перевозку по маршруту № 260, напротив дома № 96 по проспекту Университетскому при резком торможении допустил в салоне падение 22-летней пассажирки, — сообщили V1.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате аварии девушку с различными травмами доставили в больницу.

Сейчас здоровью девушки ничего не угрожает. Пострадавшая находится под наблюдением медиков.