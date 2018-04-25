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Сочинские пограничники нашли тайник с гашишем в машине
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Сочинские пограничники нашли тайник с гашишем в машине 

360tv.ru 1 час назад
В Сочи на границе с Абхазией пограничники обнаружили в машине тайник с гашишем. Наркотическое вещество перевозил гражданин России. Об этом сообщил портал «Юга.ру».
Мужчину задержали на международном автомобильном пункте пропуска «Адлер». Сотрудники погранкотроля осматривали автомобиль россиянина и заметили технологические несоответствия. При тщательном досмотре пограничники нашли тайник со свертком. В нем было вещество, похожее на на гашиш общей массой 2,06 грамма. Он был спрятан в вентиляцию машины.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотиков в значительном размере» и «Контрабанда наркотиков».
Ближайшие девять лет проведет в колонии строгого режима житель Красноярска, покупавший наркотики и психотропные вещества из Европы через интернет. Наркотики из Польши и психотропы из Германии
39-летний
мужчина приобретал за биткоины через личную банковскую карту.
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