Сочинские пограничники нашли тайник с гашишем в машине

В Сочи на границе с Абхазией пограничники обнаружили в машине тайник с гашишем. Наркотическое вещество перевозил гражданин России. Об этом сообщил портал «Юга.ру».

Мужчину задержали на международном автомобильном пункте пропуска «Адлер». Сотрудники погранкотроля осматривали автомобиль россиянина и заметили технологические несоответствия. При тщательном досмотре пограничники нашли тайник со свертком. В нем было вещество, похожее на на гашиш общей массой 2,06 грамма. Он был спрятан в вентиляцию машины.

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