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В Орле не поделили дорогу «Джилли» и «Рено»
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В Орле не поделили дорогу «Джилли» и «Рено» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 24 апреля, в областном центре.
По информации пресс-службы около 8 часов 20 минут водитель автомобиля «Рено Логан» ехал по улице 60 лет Октября со стороны улицы М. Горького. Осуществляя манёвр поворота на 8-е Марта, он не уступил дорогу автомобилю «Джилли Эмгранд», двигавшемуся по равнозначной дороге со встречного направления прямо.
В результате аварии водитель автомобиля «Джилли» был травмирован.
Всего за минувшие сутки в Орловской области зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.
Сообщение В Орле не поделили дорогу «Джилли» и «Рено» появились сначала на РИА 57.
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