В Орле не поделили дорогу «Джилли» и «Рено»

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 24 апреля, в областном центре.

По информации пресс-службы около 8 часов 20 минут водитель автомобиля « Рено Логан» ехал по улице 60 лет Октября со стороны улицы М. Горького. Осуществляя манёвр поворота на 8-е Марта, он не уступил дорогу автомобилю «Джилли Эмгранд», двигавшемуся по равнозначной дороге со встречного направления прямо.

В результате аварии водитель автомобиля «Джилли» был травмирован.

Всего за минувшие сутки в Орловской области зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.