В Самаре в ДТП с двумя иномарками пострадал ребенок

По предварительным данным полицейских, на перекрестке с ул. Каховской, который является перекрестком неравнозначных дорог, автоледи не выполнила требование знака, не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем Mazda CX-5 под управлением 42-летней женщины, которая ехала по ул. Каховской со стороны ул. Вольской.

В ДТП, как сообщают полицейские, пострадала женщина, управлявшая автомобилем Honda Civic . У нее было подозрение на закрытую травму живота. И семилетняя девочка — пассажир автомобиля Mazda CX-5, находившаяся на заднем сидении в специальном удерживающем устройстве. Она, предположительно, получила ушиб мягких тканей теменной области.

По данным полицейских, после оказания медицинской помощи обе пострадавшие были отпущены домой. В Отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары сообщают, что по факту ДТП проводится проверка и призывают водителей быть максимально внимательным при перевозке детей и соблюдать ПДД.