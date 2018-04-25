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В Самаре в ДТП с двумя иномарками пострадал ребенок
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В Самаре в ДТП с двумя иномарками пострадал ребенок 

Волга Ньюс 2 часа назад
По предварительным данным полицейских, на перекрестке с ул. Каховской, который является перекрестком неравнозначных дорог, автоледи не выполнила требование знака, не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем Mazda CX-5 под управлением 42-летней женщины, которая ехала по ул. Каховской со стороны ул. Вольской.
В ДТП, как сообщают полицейские, пострадала женщина, управлявшая автомобилем Honda Civic. У нее было подозрение на закрытую травму живота. И семилетняя девочка — пассажир автомобиля Mazda CX-5, находившаяся на заднем сидении в специальном удерживающем устройстве. Она, предположительно, получила ушиб мягких тканей теменной области.
По данным полицейских, после оказания медицинской помощи обе пострадавшие были отпущены домой. В Отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары сообщают, что по факту ДТП проводится проверка и призывают водителей быть максимально внимательным при перевозке детей и соблюдать ПДД.
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