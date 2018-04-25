Протаранила «Мазду» на перекрёстке: в Самаре автомобилистка спровоцировала ДТП с пострадавшими

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП на проспекте Юных Пионеров в Самаре. Там столкнулись автомобили « Хонда » и « Мазда ». Пострадали два человека.

По версии полицейских, виновницей аварии стала 35-летняя женщина (водительский стаж 11 лет), которая управляла автомобилем «Хонда».

— Она двигалась по проспекту Юных Пионеров со стороны проспекта Кирова в направлении улицы Севастопольской и на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог нарушила ПДД. Результатом стало столкновение с «Маздой», — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Иномарки чуть не вылетели на тротуар

В результате ДТП пострадала сама автомобилистка, а также 8-летняя девочка, которая была в «Мазде». После оказания медпомощи их отпустили домой.

Подобные аварии на перекрестке проспекта Юных Пионеров и Каховской не редкость. Некоторые автомобилисты не могут разобраться, кто должен уступить дорогу. Местные жители несколько лет добивались установки светофора. Ожидается, что работы выполнят в этом году.