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Протаранила «Мазду» на перекрёстке: в Самаре автомобилистка спровоцировала ДТП с пострадавшими
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Протаранила «Мазду» на перекрёстке: в Самаре автомобилистка спровоцировала ДТП с пострадавшими 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП на проспекте Юных Пионеров в Самаре. Там столкнулись автомобили «Хонда» и «Мазда». Пострадали два человека.
По версии полицейских, виновницей аварии стала 35-летняя женщина (водительский стаж 11 лет), которая управляла автомобилем «Хонда».
— Она двигалась по проспекту Юных Пионеров со стороны проспекта Кирова в направлении улицы Севастопольской и на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог нарушила ПДД. Результатом стало столкновение с «Маздой», — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Иномарки чуть не вылетели на тротуар
В результате ДТП пострадала сама автомобилистка, а также 8-летняя девочка, которая была в «Мазде». После оказания медпомощи их отпустили домой.
Подобные аварии на перекрестке проспекта Юных Пионеров и Каховской не редкость. Некоторые автомобилисты не могут разобраться, кто должен уступить дорогу. Местные жители несколько лет добивались установки светофора. Ожидается, что работы выполнят в этом году.
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