В Кемском районе будет перекрыта часть трассы «Кола»

Ограничения движения связаны с ремонтом моста.

На трассе Р-21 «Кола» в Кемском районе Карелии временно ограничат движение по мосту через реку Летняя в связи с производством работ по монтажу балок пролетного строения на мосту, сообщает УПРДОР «Кола».

25 и 26 апреля 2018 года будет временно закрыто движение на 886+590 км трассы Р-21 «Кола» для всех видов транспорта.

Ограничения будут действовать в указанные временные интервалы:

— 11:00 — 12:00;

— 14:00 — 15:00;

— 18:00 — 19:00.