В Кемском районе будет перекрыта часть трассы «Кола» 

Ограничения движения связаны с ремонтом моста.
На трассе Р-21 «Кола» в Кемском районе Карелии временно ограничат движение по мосту через реку Летняя в связи с производством работ по монтажу балок пролетного строения на мосту, сообщает УПРДОР «Кола».
25 и 26 апреля 2018 года будет временно закрыто движение на 886+590 км трассы Р-21 «Кола» для всех видов транспорта.
Ограничения будут действовать в указанные временные интервалы:
— 11:00 — 12:00;
— 14:00 — 15:00;
— 18:00 — 19:00.
По материалам: ptzgovorit.ru