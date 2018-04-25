Ещё
В Кемском районе будет перекрыта часть трассы «Кола»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кемском районе будет перекрыта часть трассы «Кола» 

Карельские вести 1 час назад
Ограничения движения связаны с ремонтом моста.
На трассе Р-21 «Кола» в Кемском районе Карелии временно ограничат движение по мосту через реку Летняя в связи с производством работ по монтажу балок пролетного строения на мосту, сообщает УПРДОР «Кола».
25 и 26 апреля 2018 года будет временно закрыто движение на 886+590 км трассы Р-21 «Кола» для всех видов транспорта.
Ограничения будут действовать в указанные временные интервалы:
— 11:00 — 12:00;
— 14:00 — 15:00;
— 18:00 — 19:00.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Микроавтобус и автобетоносмеситель столкнулись у Силикатного завода Массовое ДТП с автобусом под Ростовом не обошлось без пострадавших В России объявлен новый отзыв автомобилей Mercedes-Benz
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавших с места ДТП водителей признают пьяными7
Logan и Sandero ждет очередное обновление
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Названы самые популярные в России иномарки
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение