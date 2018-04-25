За сутки пензенские перевозчики 117 раз нарушили ПДД

Сотрудники региональной Госавтоинспекции подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автоперевозчик», которое проходило на территории Пензы и области в минувший вторник, 24 апреля. Подобные рейды проводятся в регионе на постоянной основе, их цель — предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием пассажирского транспорта.

В ходе мероприятия инспекторы ГИБДД проверили качество выполнения автоперевозчиками требований нормативных правовых актов, действующих в области обеспечения безопасности пассажирских перевозок, а также соблюдение водителями Правил дорожного движения.

«Было выявлено 117 нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей, осуществляющих автоперевозки. Госавтоинспекция призывает водителей пассажирского транспорта неукоснительно соблюдать ПДД и напоминает, что они несут ответственность не только за свою безопасность, но, прежде всего, за жизнь и здоровье пассажиров», — сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.