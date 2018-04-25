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На Северной окружной образовалась пробка из-за горящей Audi
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На Северной окружной образовалась пробка из-за горящей Audi 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Утром 25 апреля на Северной окружной дороге загорелась Audi, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».
Из-за происшествия на данном участке образовалась серьезная пробка.
Видео с Северной окружной, где загорелся автомобиль
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