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На Северной окружной образовалась пробка из-за горящей Audi
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На Северной окружной образовалась пробка из-за горящей Audi
АиФ Рязань
1 час назад
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АиФ Рязань
Утром 25 апреля на Северной окружной дороге загорелась
Audi
, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».
Из-за происшествия на данном участке образовалась серьезная пробка.
Видео с Северной окружной, где загорелся автомобиль
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