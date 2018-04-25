Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Петрозаводске

Стало известно о серьезном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в Петрозаводске и едва не обернулось трагедией, передает «НьюИнформ».

По предварительным данным, инцидент произошел на Петрозаводском шоссе. Сообщается, что 55-летний мужчина, который находился за рулем пассажирского автобуса «Паз», по невыясненным причинам допустил столкновение с легковым автомобилем " Рено Логан", который двигался по встречной полосе.

В результате мощного удара три пассажирки автобуса, 33-летняя женщина и две 19-летние девушки, получили травмы. В данный момент специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.