ДТП с перевернувшейся машиной на Северном мосту в Воронеже спровоцировало пробку 

Последствия аварии попали на видео. Автомобиль «ВАЗ-2114» перевернулся после столкновения со Skoda Octavia на Северном мосту утром среды, 25 апреля. Авария спровоцировала пробку — заблокированным оказались все три полосы на мосту по направлению к улице Остужева, сообщают «Яндекс. Пробки». Машины движутся со скоростью не более 5 км/ч, в обратном направлении ситуация немногим лучше — мост стоит только наполовину. Видео последствий аварии горожане опубликовали в соцсети. По ролику видно, что у перевернувшейся «четырнадцатой» серьезно повреждена задняя часть машины. Однако автомобилисту повезло — как уточнили в ГИБДД, в аварии никто не пострадал. Екатерина Трещикова