Ещё
ДТП с перевернувшейся машиной на Северном мосту в Воронеже спровоцировало пробку
Далее:
Читайте также:
Ещё

ДТП с перевернувшейся машиной на Северном мосту в Воронеже спровоцировало пробку 

Вести Воронеж 56 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Последствия аварии попали на видео. Автомобиль «ВАЗ-2114» перевернулся после столкновения со Skoda Octavia на Северном мосту утром среды, 25 апреля. Авария спровоцировала пробку — заблокированным оказались все три полосы на мосту по направлению к улице Остужева, сообщают «Яндекс. Пробки». Машины движутся со скоростью не более 5 км/ч, в обратном направлении ситуация немногим лучше — мост стоит только наполовину. Видео последствий аварии горожане опубликовали в соцсети. По ролику видно, что у перевернувшейся «четырнадцатой» серьезно повреждена задняя часть машины. Однако автомобилисту повезло — как уточнили в ГИБДД, в аварии никто не пострадал. Екатерина Трещикова
Вести Воронеж: последние новости
Замглавы воронежского Гостехнадзора отказался от теста на трезвость после ДТП В Воронеже ограничение движения на окружной снимут не раньше середины июля В Воронеже под иномаркой провалился асфальт
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые популярные в России иномарки
Из пикапа Ram сделали лимузин-внедорожник
Казахстан закрыл границу с Россией81
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
МВД объяснило штрафы за езду по «выделенке» в выходные
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение