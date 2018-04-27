При массовом ДТП в Воронеже перевернулась скорая: пострадал человек

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В Воронеже ограничение движения на окружной снимут не раньше середины июля

Замглавы воронежского Гостехнадзора отказался от теста на трезвость после ДТП

В Воронеже дорогу на окружной сузят с шести до трёх полос