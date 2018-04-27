При массовом ДТП в Воронеже перевернулась скорая: пострадал человек 

Последствия аварии попали на видео. Машина скорой помощи попала в массовое ДТП на перекрёстке улиц 45 Стрелковой Дивизии и Солнечной в 20:20 четверга, 26 апреля. Автомобиль медиков «УАЗ» перевернулся, сообщила пресс-служба управления МВД по региону. В аварии пострадала 43-летняя врач. По данным полиции, 55-летний водитель скорой, житель Хохольского района, ехал с включёнными проблесковыми маячками по улице 45 Стрелковой Дивизии со стороны улицы Антонова-Овсеенко в сторону Московского проспекта. На красный сигнал светофора водитель не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта» 41-летнего воронежца, двигавшегося по улице Солнечной в сторону улицы Брянской. В результате столкновения скорую отбросило на стоявший на светофоре грузовик MAN 31-летнего воронежца, а затем на автомобиль Renault Logan 61-летнего горожанина. «УАЗ» перевернулся, в ДТП пострадала его 43-летняя пассажирка. Женщину госпитализировали. Как уточнили в полиции, в скорой пациента не было. Последствия аварии попали на видео. Ролик опубликловал пользователь с ником Uma Cool в группе «Аварии|ДТП|Воронежа».