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В Самаре в ДТП Honda и Mazda пострадали 35-летняя женщина, 7-летняя девочка
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В Самаре в ДТП Honda и Mazda пострадали 35-летняя женщина, 7-летняя девочка 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Во вторник, 24 апреля, в 17:30 в Самаре, 35-летняя женщина, управлявшая автомашиной Honda, следуя по проспекту Юных Пионеров со стороны проспекта Кирова в направлении улицы Севастопольской, по предварительной версии полицейских, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог нарушила ПДД и столкнулась с автомобилем Mazda, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.
В результате дорожной аварии получили травмы управлявшая Honda автомобилистка и пассажирка Mazda — семилетняя девочка. После оказания медицинской помощи пострадавшие направлены домой.
По данным инспекторов ГИБДД, во время столкновения иномарок водители машин находились в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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