В Самаре в ДТП Honda и Mazda пострадали 35-летняя женщина, 7-летняя девочка

Во вторник, 24 апреля, в 17:30 в Самаре, 35-летняя женщина, управлявшая автомашиной Honda , следуя по проспекту Юных Пионеров со стороны проспекта Кирова в направлении улицы Севастопольской, по предварительной версии полицейских, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог нарушила ПДД и столкнулась с автомобилем Mazda , сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин. В результате дорожной аварии получили травмы управлявшая Honda автомобилистка и пассажирка Mazda — семилетняя девочка. После оказания медицинской помощи пострадавшие направлены домой. По данным инспекторов ГИБДД, во время столкновения иномарок водители машин находились в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.