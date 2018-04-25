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Водитель иномарки специально вдавил новосибирского полицейского в столб
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Водитель иномарки специально вдавил новосибирского полицейского в столб 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент произошел накануне в Заельцовском районе Новосибирска. Как сообщили в управлении МВД по Новосибирской области, наряд ППС находился на улице Дуси Ковальчук, когда правоохранители увидели автомобиль Toyota Sprinter с тремя мужчинами в салоне. Мужчины проводили манипуляции со сканирующим устройством, ранее подобная иномарка фигурировала в ряде уголовных дел о кражах из машин. Когда полицейские предъявили водителю иномарки служебное удостоверение, он резко тронулся с места. Держась за правую дверь, сотрудник полиции потребовал остановиться, но, игнорируя законное требование, находившийся за рулем мужчина продолжал движение, ударив полицейского о бетонное основание опоры линии электропередачи. После этого машина с места преступления скрылась.
Сотрудник полиции получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Автомобиль был вскоре найден брошенным на той же улице Дуси Ковальчук. Сотрудники уголовного розыска установили личности всех находившихся в салоне мужчин, днем был задержан один из пассажиров. 26-летний подозреваемый уже дал показания о событии преступления и ожидает рассмотрения ходатайства следователя об избрании ему меры пресечения.
Как писала «Русская планета», в Мексике трое нападавших обстреляли школу. Ранены пятеро учащихся. Злоумышленники задержаны полицией. Инцидент произошел в городе Сьюдад-Виктория.
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