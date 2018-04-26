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Полицейские и 13 дальнобойщиков спасли самоубийцу в США
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Полицейские и 13 дальнобойщиков спасли самоубийцу в США 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники полиции американского штата Мичиган и водители 13 грузовых автомобилей спасли жизнь потенциальному самоубийце, который собирался прыгнуть с моста неподалеку от Детройта, сообщил CNN.
По данным телеканала, пока полицейские вели переговоры с человеком, решившим свести счеты с жизнью, огромные машины выстроились по обе стороны от моста, тем самым лишив самоубийцу возможности упасть с большой высоты.
Операция по спасению длилась около трех часов и завершилась успешно. Человека направили в больницу для оказания помощи.
Полиция Мичигана опубликовала фотографию с места происшествия, подчеркнув, что психологическую помощь всегда можно получить в специальном центре поддержки. Отмечается также роль добровольцев и полицейских в спасении жизни человека.
Как справиться с травлей ребенка в интернете в начале марта рассказала «360» председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева.
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