Полицейские и 13 дальнобойщиков спасли самоубийцу в США

Сотрудники полиции американского штата Мичиган и водители 13 грузовых автомобилей спасли жизнь потенциальному самоубийце, который собирался прыгнуть с моста неподалеку от Детройта, сообщил CNN

По данным телеканала, пока полицейские вели переговоры с человеком, решившим свести счеты с жизнью, огромные машины выстроились по обе стороны от моста, тем самым лишив самоубийцу возможности упасть с большой высоты.

Операция по спасению длилась около трех часов и завершилась успешно. Человека направили в больницу для оказания помощи.

Полиция Мичигана опубликовала фотографию с места происшествия, подчеркнув, что психологическую помощь всегда можно получить в специальном центре поддержки. Отмечается также роль добровольцев и полицейских в спасении жизни человека.